DAX25.249 +1,0%Est506.096 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9900 -1,4%Nas27.087 +0,4%Bitcoin60.189 -1,8%Euro1,1649 +0,1%Öl93,93 -1,4%Gold4.530 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Asiens Börsen uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Top News
Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Thomas Jansen. Jetzt entdecken: Das finanzen.net Kryptodepot mit exklusiven Handelsideen und Markt-Updates von Thomas Jansen.
Ist BNP Paribas Ihr Lieblingsemittent? Stimmen Sie jetzt bei Deutschen Zertifikate Preis ab und gewinnen Sie ein iPhone 17 Pro. Ist BNP Paribas Ihr Lieblingsemittent? Stimmen Sie jetzt bei Deutschen Zertifikate Preis ab und gewinnen Sie ein iPhone 17 Pro.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Palla warnt vor 'ungesteuertem Wettbewerb' im Fernverkehr

02.06.26 08:29 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts drohender Konkurrenz im Fernverkehr hat Bahnchefin Evelyn Palla die Politik aufgerufen, bessere politische Rahmenbedingungen zu schaffen. "Sonst droht ein ungesteuerter Wettbewerb, dessen Folgen sich am Ende womöglich für die Mehrheit negativ auswirken", sagte Palla vor Journalisten in Berlin.

Hintergrund ist die Absicht des italienischen Unternehmens Italo, ab 2028 in Deutschland Fernverkehrsfahrten anzubieten. Das Unternehmen will dafür umfangreich in Züge investieren - aber auch eine gewisse Sicherheit haben, dass es lukrative Trassen bedienen darf. Diese Trassen, also Streckenabschnitte zu einer bestimmten Zeit, vergibt die Bahn-Tochter InfraGo unter Aufsicht der Bundesnetzagentur.

Deutsche Bahn warnt vor weniger Angebot in der Fläche

Italo will zunächst die Strecken München-Frankfurt-Köln-Dortmund im Stundentakt und München-Berlin-Hamburg alle zwei Stunden fahren. Das Unternehmen hätte gerne langfristige Verträge, solche sogenannten Rahmenverträge gibt es in Deutschland aber seit 2017 nicht mehr. Trassen werden derzeit bei der jährlichen Fahrplanerstellung immer neu vergeben.

Darüber hinaus wollen die Italiener eine Gewährleistung, dass ein festgelegter Mindestanteil an Kapazitäten für neue Marktteilnehmer reserviert wird. Mit beiden Anliegen hat sich Italo an die Bundesnetzagentur gewandt, eine Entscheidung steht noch aus.

Die Bahn betont seit Wochen, dass sie nichts gegen Wettbewerb habe, warnt aber davor, dass Fernverkehrsfahrten in die Fläche wegfallen könnten, wenn lukrative Trassen an Konkurrenten gehen. "Wettbewerb ist eben auch kein Selbstzweck und wir müssen achtsam sein", sagte Bahnchefin Palla. "Wir müssen achtsam sein, dass diese Vorteile auch wirklich bei allen Menschen in Deutschland ankommen und nicht nur bei einigen wenigen. Bei einigen wenigen in den Metropolen, die heute bereits über ein sehr gutes Mobilitätsangebot verfügen."/nif/DP/stw