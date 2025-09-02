Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Palo Alto Networks am Nachmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 191,49 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 191,49 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 191,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 339.229 Stück.

Bei 210,34 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 9,84 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 USD, nach 0,51 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 2,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,80 USD im Jahr 2026 aus.

