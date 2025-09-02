DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.058 -0,5%Nas21.408 +0,6%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1658 +0,1%Öl67,47 -2,3%Gold3.564 +0,9%
Profil
Aktienentwicklung

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochabend in Grün

03.09.25 20:24 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochabend in Grün

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 190,93 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
163,90 EUR 0,38 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 190,93 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 192,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 188,95 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 949.966 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 210,34 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 10,17 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Verlust von 24,49 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Palo Alto Networks mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,84 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 13.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palo Alto Networks und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
