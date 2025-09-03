Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Palo Alto Networks-Kurs

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 189,69 USD.

Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 189,69 USD abwärts. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 189,39 USD nach. Bei 191,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 147.807 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Bei 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,89 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 31,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,80 USD fest.

Redaktion finanzen.net

