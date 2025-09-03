Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks macht am Abend Boden gut

So entwickelt sich Palo Alto Networks

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 194,04 USD zu.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 194,04 USD. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 194,46 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 673.479 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Palo Alto Networks-Aktie mit einem Kursplus von 8,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 25,70 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

