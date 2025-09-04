Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 195,35 USD.

Das Papier von Palo Alto Networks konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 195,35 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 196,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,60 USD. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 247.929 Aktien.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,34 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Mit Abgaben von 26,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

