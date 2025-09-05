Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zieht am Montagnachmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 196,15 USD zu.

Bei 196,84 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,01 USD. Zuletzt wechselten 231.916 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 7,23 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 26,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 2,54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

