Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit Kurseinbußen

09.09.25 16:10 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt fiel die Palo Alto Networks-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 196,26 USD ab.

Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 196,26 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 196,11 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 197,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Palo Alto Networks-Aktien beläuft sich auf 208.026 Stück.

Bei 210,34 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 7,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umsetzen können.

Am 13.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.net

