Aktienkurs aktuell

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks präsentiert sich am Nachmittag fester

11.11.25 16:08 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Palo Alto Networks-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 216,77 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
186,98 EUR -0,14 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 216,77 USD. In der Spitze legte die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 218,07 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 216,94 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.391 Stück gehandelt.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 223,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 3,10 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 144,17 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 50,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,54 Mrd. USD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
mehr Analysen