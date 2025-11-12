Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks verzeichnet am Abend Verluste
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 211,95 USD abwärts.
Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 2,9 Prozent auf 211,95 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 211,76 USD. Bei 218,14 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 523.740 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 223,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 5,44 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,98 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 18.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,54 Mrd. USD gegenüber 2,19 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 19.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Palo Alto Networks veröffentlicht werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|30.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|BMO Capital Markets
|23.05.2019
|Palo Alto Networks Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Dougherty & Company LLC
|27.02.2019
|Palo Alto Networks Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
