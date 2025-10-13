DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
Aktie im Fokus

Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Montagabend mit Kursplus

13.10.25 20:23 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Montagabend mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 212,02 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
184,48 EUR 5,00 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,7 Prozent auf 212,02 USD. Kurzfristig markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 214,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 213,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 578.608 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 217,94 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,79 Prozent. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,17 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 2,54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 3,81 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
20.02.2019Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
19.10.2018Palo Alto Networks NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
30.04.2018Palo Alto Networks HoldGabelli & Co
17.04.2017Palo Alto Networks Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Palo Alto Networks Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen