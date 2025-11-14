Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Abend mit Kursplus

DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.976 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Wenig Bewegung an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
So bewegt sich Palo Alto Networks

14.11.25 20:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 205,25 USD.

Das Papier von Palo Alto Networks legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 205,25 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 206,88 USD. Bei 201,99 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 769.180 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 223,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 144,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 42,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 19.11.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

