Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Abend freundlich

Palo Alto Networks im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Palo Alto Networks legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 201,57 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 201,57 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 202,06 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,50 USD. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 652.579 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 210,34 USD. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 4,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 144,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Palo Alto Networks-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 lud Palo Alto Networks zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht