Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochvormittag im Tiefenrausch

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 22,0 Prozent auf 263,95 EUR ab.

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 22,0 Prozent bei 263,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 260,00 EUR. Bei 263,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.917 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 354,55 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 155,46 EUR ab. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 69,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Palo Alto Networks veröffentlichte am 16.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palo Alto Networks ein EPS von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.878,10 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.563,40 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 22.05.2024 dürfte Palo Alto Networks Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 25.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,52 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

