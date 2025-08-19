Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 181,25 USD ab.

Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 181,25 USD. Das Tagestief markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 181,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 305.142 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 13,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (144,17 USD). Mit einem Kursverlust von 20,46 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 18.08.2025 lud Palo Alto Networks zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,51 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Am 24.08.2026 wird Palo Alto Networks schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Palo Alto Networks im Jahr 2026 3,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

Palo Alto Networks-Aktie gefragt: Palo Alto patzt bei Gewinnerwartungen - Ausblick beruhigt Anleger

Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palo Alto Networks-Aktie verliert trotz Gewinnsprung - Angehobene Prognose reicht Anlegern nicht