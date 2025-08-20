DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1605 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Donnerstagabend leichter

21.08.25 20:24 Uhr
Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Donnerstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Palo Alto Networks. Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 182,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palo Alto Networks Inc
157,90 EUR -0,58 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 182,45 USD ab. Die Palo Alto Networks-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,02 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 184,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.111.401 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 210,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 15,29 Prozent Plus fehlen der Palo Alto Networks-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,98 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Palo Alto Networks am 18.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 vorlegen. Am 24.08.2026 wird Palo Alto Networks schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 3,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc

Analysen zu Palo Alto Networks Inc

DatumRatingAnalyst
30.05.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
30.05.2019Palo Alto Networks Market PerformBMO Capital Markets
23.05.2019Palo Alto Networks Market PerformCowen and Company, LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyDougherty & Company LLC
27.02.2019Palo Alto Networks BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
mehr Analysen