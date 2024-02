Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 4,5 Prozent auf 253,05 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 253,05 EUR. Bei 255,95 EUR markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 250,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 15.223 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 12.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 354,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,11 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.05.2023 bei 159,26 EUR. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 37,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.02.2024 hat Palo Alto Networks die Kennzahlen zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,33 Prozent auf 1.975,10 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.563,40 USD erwirtschaftet worden.

Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 22.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 25.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,51 USD je Aktie in den Palo Alto Networks-Büchern.

