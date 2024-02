Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 268,30 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 268,30 USD. Zwischenzeitlich stieg die Palo Alto Networks-Aktie sogar auf 276,58 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 275,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 4.845.148 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 380,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2024). Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 29,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 176,30 USD. Abschläge von 34,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Palo Alto Networks-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 20.02.2024 lud Palo Alto Networks zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.975,10 USD im Vergleich zu 1.563,40 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 22.05.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 25.02.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,52 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

