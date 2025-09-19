Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks zieht am Montagabend an

Blick auf Palo Alto Networks-Kurs

Die Aktie von Palo Alto Networks zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 208,52 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 208,52 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 209,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,72 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 746.284 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 210,34 USD. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Palo Alto Networks-Aktie 0,87 Prozent zulegen. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Palo Alto Networks 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,36 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palo Alto Networks noch ein Gewinn pro Aktie von 0,51 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,81 USD je Aktie.

