Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks schiebt sich am Mittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 269,32 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 269,32 USD zu. Der Tagesumsatz der Palo Alto Networks-Aktie belief sich zuletzt auf 8.593 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 380,84 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 41,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.05.2023 Kursverluste bis auf 176,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,54 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Palo Alto Networks-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 20.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.975,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.655,10 USD in den Büchern gestanden.

Die Palo Alto Networks-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Palo Alto Networks rechnen Experten am 25.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie

NYSE-Handel: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus

Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 schließt im Minus

Palo Alto-Aktie -28 Prozent: Palo Alto streicht Umsatzausblick zusammen