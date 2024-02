Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Nachmittag stärker

Palo Alto Networks im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 4,9 Prozent auf 281,02 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 281,02 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Palo Alto Networks-Aktie bei 282,94 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,95 USD. Zuletzt wechselten 3.837.839 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,84 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,52 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.05.2023 bei 176,30 USD. Der derzeitige Kurs der Palo Alto Networks-Aktie liegt somit 59,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Palo Alto Networks-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Palo Alto Networks gewährte am 20.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,46 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Palo Alto Networks 1.975,10 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.655,10 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.05.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 25.02.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,51 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

