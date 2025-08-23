Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Montagabend billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 184,42 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 184,42 USD ab. Die Palo Alto Networks-Aktie sank bis auf 181,97 USD. Bei 185,18 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 868.835 Palo Alto Networks-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 210,34 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 12,32 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 144,17 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 27,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Palo Alto Networks ließ sich am 18.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,51 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 2,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Palo Alto Networks wird am 13.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Palo Alto Networks ein EPS in Höhe von 3,80 USD in den Büchern stehen haben wird.

