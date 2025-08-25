Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Dienstagabend mit KursVerlusten

Palo Alto Networks im Fokus

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 184,28 USD nach.

Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 184,28 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,99 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 184,53 USD. Bisher wurden heute 635.710 Palo Alto Networks-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 210,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,14 Prozent. Bei 144,17 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 21,76 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 18.08.2025 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 2,54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Palo Alto Networks am 13.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,80 USD fest.

