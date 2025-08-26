Palo Alto Networks Aktie News: S&P 500 Aktie Palo Alto Networks am Mittwochabend im Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt konnte die Aktie von Palo Alto Networks zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 187,45 USD.

Die Palo Alto Networks-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 187,45 USD. Die Palo Alto Networks-Aktie legte bis auf 187,81 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 185,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 773.299 Palo Alto Networks-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 210,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 12,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,17 USD ab. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 30,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 18.08.2025. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Palo Alto Networks im vergangenen Quartal 2,54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Palo Alto Networks 2,19 Mrd. USD umsetzen können.

Palo Alto Networks dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,80 USD je Aktie.



