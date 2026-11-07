Palvella Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Palvella Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -1,70 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,030 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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