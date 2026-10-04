Pamapol stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pamapol hat am 01.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,34 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 203,9 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,9 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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