Pamapol stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

04.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde auf 203,9 Millionen PLN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219,9 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,34 PLN je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,400 PLN je Aktie erzielt worden.

Pamapol hat am 01.10.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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