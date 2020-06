Am 30. Juni 2020 gab die Panasonic Corporation bekannt, dass der Konzern die höchste Auszeichnung als "Best of Best" in der Kategorie Marken-Design beim Wettbewerb Automotive Brand Contest 2020 erhalten hat, der durch den deutschen "Rat für Formgebung" organisiert wird. Verliehen wurde die Auszeichnung in Anerkennung der Konzeption und des Designs der Geschäftsbereichsmarke Panasonic Automotive. Die Veranstaltung der offiziellen Auszeichnungsverleihung ist für Herbst 2020 geplant.

Der Automotive Brand Contest ist der einzige internationale Design-Wettbewerb für Marken der Automobilbranche. Der im Jahr 1953 gegründete deutsche Rat für Formgebung organisiert auch andere international renommierte Design-Preise wie beispielsweise den German Design Award und die ICONIC Awards.

Der Automotive Brand Contest deckt alle Kreativ-Aspekte in der Automobilindistrie in aller Welt ab – angefangen beim Fahrzeugdesign bis hin zur Unternehmenspublizität. Zu den diesjährigen Gewinnern gehören auch globale Marken wie Audi, BMW, Buick, Byton, Continental, Mercedes-Benz, Porsche und Volkswagen. Panasonic ist der erste japanische Automobilzulieferer, der in der bis zum Jahr 2011 zurückreichenden Geschichte des Wettbewerbs mit der Auszeichnung "Best of Best" gekrönt wird.

Zur Ehrung des Marken-Designs von Panasonic Automotive kommentierte die Jury des Wettbewerbs: "Das konsequente Erscheinungsbild in hellblau und grün unterstreicht dezent die klare Positionierung der Marke Panasonic Automotive, wo sie nämlich von einer Vision zur Realität übergeht, von Innovation zu Lösungen im Automobilbereich, und somit überzeugend greifbar wird."

Die Entwicklung des Konzepts und des Designs der Marke wurde im Frühjahr 2017 in Europa eingeleitet. Für das Verfahren wurde ein mit den Kunden kooperierender Ansatz gewählt. Die Entwicklung des Konzepts und Designs der Marke fußte auf dem Image, das Panasonic bei den Kunden hatte und den Erwartungen, die diese gegenüber Panasonic hatten. Zudem wurden vor dem Treffen der endgültigen Entscheidung mehrere Optionen sowohl von den Kunden als auch durch Medienexperten überprüft.

Das Markenkonzept und -design von Panasonic Automotive kommt nicht nur in Europa sondern auch auf globaler Ebene zum Zug, einschließlich in China und Japan. Zum ersten Mal wurde es im April 2019 auf der Shanghai Motor Show präsentiert.

Panasonic fährt damit fort die Wiedererkennung und das Verständnis seines Automobil-Geschäftsbereichs mittels der Panasonic Automotive-Marke zu fördern und den Markenwert des Unternehmens zu steigern.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen, das innovative Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnen, Automotive und B2B entwickelt. Das Unternehmen, das im Jahr 2018 sein 100-jähriges Bestehen feierte, betreibt weltweit 528 Tochtergesellschaften und 72 verbundene Unternehmen und wies für das am 31. März 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 7,49 Billionen Yen aus. Dem Streben nach neuen Werten durch gemeinschaftliche Innovation verpflichtet, setzt das Unternehmen seine Technologien ein, um für seine Kunden ein besseres Leben und eine bessere Welt zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Panasonic: https://www.panasonic.com/global.

Quelle: https://news.panasonic.com/global/topics/2020/79235.html

