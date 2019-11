Am 7. November 2019 wurde Panasonic für seine Bemühungen, durch die Förderung von Meeresfrüchten nachhaltiger Herkunft in seinen Unternehmenskantinen das Verbraucherverhalten zu ändern und die SDGs (*1) zu verwirklichen, beim Tokyo Sustainable Seafood Symposium 2019 mit dem Japan-Preis für Meeresfrüchte nachhaltiger Herkunft ("Japan Sustainable Seafood Award") für seine herausragenden Initiativen ("Initiative Award Champion") ausgezeichnet.

Der Japan Sustainable Seafood Award wird Menschen, Organisationen und Projekten verliehen, die einen Beitrag zur Förderung von Meeresfrüchten nachhaltiger Herkunft leisten und die Nachhaltigkeit der Fischerei in Japan verbessern. Die Auszeichnung umschließt die Preiskategorien für herausragende Initiativen (Initiative Award) und für herausragende Zusammenarbeit (Collaboration Award). Das Projekt von Panasonic schaffte es in die Endrunde für den Initiative Award und wurde letztlich zum Sieger gewählt.

Seit März 2018 bietet Panasonic in seinen Kantinen MSC- und ASC-zertifizierte (*2) Meeresfrüchte nachhaltiger Herkunft an. Die MSC- und ASC-Zertifizierungen sind die einzigen beiden vom WWF anerkannten Zertifizierungen und Panasonic ist das erste Unternehmen, das beständig solche Meeresfrüchte in seinen Unternehmenskantinen serviert. Seit dem 20. November 2019 wurden Meeresfrüchte nachhaltiger Herkunft in 27 Kantinen eingeführt und bis Ende GJ 2020 möchte Panasonic Meeresfrüchte nachhaltiger Herkunft in etwa 100 Unternehmenskantinen in ganz Japan einführen.

Panasonic wurde aufgrund seiner Initiative, Meeresfrüchte nachhaltiger Herkunft in seinen Unternehmenskantinen einzuführen sowie die CoC-Zertifizierung (*3) in der Gastronomie zu fördern, zum Preisträger gekürt. Die Bemühungen des Unternehmens ernteten zudem eine hohe Anerkennung, da sie erhebliche soziale Auswirkungen haben können, wie z. B. durch die hohe Mitarbeiterzahl und das Fachwissen, das mit anderen Unternehmen geteilt wird.

Durch diese Bemühungen beteiligt sich Panasonic weiterhin an der Realisierung der SDGs, in dem das Bewusstsein für Meeresfrüchte nachhaltiger Herkunft gestärkt und das Verbraucherverhalten geändert wird. Panasonic macht seine Mitarbeiter insbesondere durch seine Aktivitäten in den Unternehmenskantinen auf die kritische Lage der Fischbestände aufmerksam und informiert seine Mitarbeiter über die MSC- und ASC-Zertifizierung, sodass sie ihr Verbraucherverhalten ändern und sich fortan auch außerhalb des Arbeitsplatzes für Meeresfrüchte nachhaltiger Herkunft entscheiden.

*1 Die SDGs beziehen sich auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die 17 nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainability Development Goals, SDGs) umschließt, die 2015 von den Vereinten Nationen einstimmig übernommen wurden. Diese Initiative richtet sich insbesondere an Ziel 14: Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meere und Meeresressourcen.

*2 MSC (Marine Stewardship Council) zertifiziert nachhaltig und angemessen geführte Fischereien, während ASC (Aquaculture Stewardship Council) verantwortungsbewusste Aquakulturbewirtschaftung zertifiziert, die Schäden für Umwelt und Gesellschaft minimiert. Für beide Zertifizierungen werden Produkte und Lieferanten anhand strenger Standards durch eine unabhängige Zertifizierungsorganisation geprüft.

*3 Englische Abkürzung für Produktkette ("Chain of Custody"), bezeichnet die Verarbeitungs- und Vertriebskontrolle. Es handelt sich um ein System, das die Rückverfolgbarkeit von Produkten gewährleistet, in dem ihr Vertriebsweg und ihre Verarbeitung verfolgt werden, um die Kontaminierung zertifizierter Meeresfrüchte durch nicht zertifizierte Meeresfrüchte zu vermeiden.

