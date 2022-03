Panetta: EZB beobachtet Volatilität an geclearten Märkten genau

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet nach den Worten von EZB-Direktor Fabio Panetta weiterhin, ob es durch den Ukraine-Krieg zu Verwerfungen an den Finanzmärkten kommt. "Wir werden die Volatilität auf den geclearten Märkten weiterhin genau beobachten, vor allem in Sektoren mit erheblichen Engagements in Russland, wie zum Beispiel den Energie- und Rohstoffmärkten, aber auch im Zusammenhang mit den allgemeinen makroökonomischen und finanziellen Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Lage", sagte Panetta laut veröffentlichtem Redetext bei einer Konferenz zum Risikomanagement von Zentralen Gegenparteien (CCP).

Panetta zufolge wurden die CCPs nicht unvorbereitet vom russischen Überfall auf die Ukraine getroffen. "Als die geopolitischen Spannungen in den letzten Monaten zunahmen, bereiteten sich die CCPs gemeinsam mit ihren Clearing-Mitgliedern und den Regulierungsbehörden auf Eskalationsszenarien vor", sagte er.

Mit dem Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine sei der Schwerpunkt auf enge Zusammenarbeit, Transparenz und rechtzeitigen Informationsaustausch gelegt worden, entsprechend den Lehren, die aus früheren Krisen gezogen worden seien. "Dieses kontinuierliche Engagement war besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die Banken auf erhöhte Nachschussforderungen, Handelsaussetzungen oder die Verhängung von Sanktionen vorbereitet sind."

Panetta warnte vor einer erhöhten Bedrohung durch Cyber-Angriffe. "In diesem Zusammenhang bietet die vom Euro Cyber Resilience Board für paneuropäische Finanzinfrastrukturen ins Leben gerufene Initiative zum Austausch von Cyber-Informationen und -Erkenntnissen eine geeignete Plattform, um die Bereitschaft und Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Cyber-Angriffen zu fördern", sagte er.