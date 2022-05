Panetta: EZB braucht für Zinsentscheidung BIP-Daten für 2. Quartal

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta nur auf Basis harter Daten über eine Zinserhöhung entscheiden. In einem Interview mit La Stampa plädierte Panetta dafür, die Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für das zweite Quartal abzuwarten. In Betracht käme damit frühestens die Sitzung am 8. September. Manche Marktteilnehmer und Analysten spekulieren auf eine Entscheidung bereits im Juli.

"Es wäre unvorsichtig, zu handeln, ohne vorher die harten Zahlen zum BIP für das zweite Quartal gesehen zu haben, und weitere Maßnahmen zu erörtern, ohne genau zu wissen, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten entwickeln könnte", sagte Panetta, der den geldpolitischen "Tauben" im EZB-Rat zugerechnet wird.

Panetta sagte, die EZB verfüge derzeit nicht über die nötigen harten Daten, um die Auswirkungen des Krieges auf Nachfrage und Wachstum genau zu bewerten. "Wir sprechen hier von potenziell großen Auswirkungen: Der Rückgang des Einkommens im Euroraum aufgrund der gestiegenen Importpreise beläuft sich auf 3,5 Prozent des BIP oder rund 450 Milliarden Euro." Die Entwicklung des BIP im ersten Quartal spiegele die Auswirkungen des Krieges nur teilweise wider.

Um ein klares Bild zu erhalten, müssen die EZB die Zahlen für das zweite Quartal abwarten. "Unsere Geldpolitik ist datengestützt, und wir können keine Entscheidungen treffen, bevor wir die Zahlen gesehen haben", sagte der Italiener. Panetta zufolge macht es keinen großen Unterschied, ob dies zwei oder drei Monate früher oder später geschieht. "Was zählt, ist das Signal, die Richtung, in die es geht", sagte er.

Das hat die EZB seiner Meinung nach getan. "In den nächsten Wochen werden wir entscheiden, wann im dritten Quartal die Nettoanleihekäufe enden werden. Wir werden dann über die Zinssätze entscheiden und könnten beschließen, die negativen Zinssätze zu beenden", sagte er.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2022 05:20 ET (09:20 GMT)