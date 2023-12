Rheinmetall-Aktie in Grün: Rheinmetall zieht Entwicklungsauftrag von Ungarn für neuen Kampfpanzer an Land

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Rheinmetall-Aktie stabil: Deutschland darf Rheinmetalls Leopold-Panzer in die Schweiz ausliefern

Rheinmetall-, thyssenkrupp-Aktien & Co. uneinheitlich: Rüstungskonzerne verzeichnen wohl trotz Auftragsflut weniger Gewinn - Rheinmetall liefert Munition an die Ukraine

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag südwärts

Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag ins Minus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Lockheed Martin to install Rafael's Spike missiles on Apaches

UR-ABA: Ukrainischer Präsident mit Airbus A319 in Frankfurt

UK government ends battlefield radio contract with General Dynamics

SpaceX Worth $180 Billion Now: Musk-Owned Company's Value Tops Boeing, Lockheed Martin, Disney, Verizon, IBM, Pfizer, UPS

Bundesregierung genehmigt kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei

Atos-Aktie +18 Prozent, Airbus-Aktien gefragt: Gerüchte um Atos-Teilverkauf an Airbus

Heute im Fokus

Gerüchte um Atos-Teilverkauf an Airbus. H&M von schwacher Nachfrage ausgebremst. Bundesbank sieht für 2024 keine Rezession - Inflation bleibt hoch. Hypoport organisiert sich neu. Chinas Zentralbank passt Referenzzins nicht an und pumpt Rekordsumme ins Bankensystem. VW-Softwaretochter Cariad will Kosten um 20 Prozent senken - Abfindungsprogramm. GM kappt ein Viertel der Jobs bei Robotaxi-Tochter Cruise und spart.