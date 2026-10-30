Panther Minerals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Panther Minerals ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Panther Minerals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,15 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 CAD. Im Vorjahr hatten -4,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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