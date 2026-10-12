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Pantisano: Keine Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit

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BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke fordert ein Verbot von Zwangsräumungen, sofern diese in die Obdachlosigkeit führen sollten. "Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit müssen verboten werden. Niemand darf auf die Straße gesetzt werden, ohne dass eine bezahlbare Ersatzwohnung bereitsteht", fordert Parteichef Luigi Pantisano in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

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Hintergrund seiner Forderung ist der Fall der 87-jährigen Maricarmen in Spanien. Sie war unter Polizeieinsatz aus der Wohnung geholt worden, in der sie seit gut 70 Jahren gelebt hatte. Kurz danach starb sie. "Der Fall Maricarmen" war in Spanien zum Auslöser und zum Symbol des Kampfes für bezahlbaren Wohnraum geworden. Die Zwangsräumung der Rentnerin hatte riesige Empörung und eine landesweite Protestbewegung ausgelöst. Seitdem gibt es immer wieder Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern.

"Wohnen ist ein Menschenrecht, und das muss als solches auch anerkannt werden", sagt der Linken-Politiker. "Wohnungen sind zum Wohnen da und nicht dazu, Menschen mit immer höheren Mieten auszupressen."/rew/DP/zb

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