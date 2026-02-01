DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -2,5%Nas22.702 -1,6%Bitcoin55.477 -1,6%Euro1,1870 -0,1%Öl67,68 -2,8%Gold4.945 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt Warum sich der Kurs des Euro nach leichten Vortagesverlusten kaum bewegt
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Panzerbauer KNDS: Haben Produktionskapazität verdreifacht

12.02.26 19:38 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS will für eine Ausweitung der Produktion kräftig in Deutschland investieren. In den vergangenen drei Jahren sei die Fertigungskapazität bereits verdreifacht worden, sagte KNDS-Geschäftsführer Jean-Paul Alary vor dem Beginn der Sicherheitskonferenz in München. Er nannte geplante Investitionen im Umfang von mehr als einer Milliarde Euro.

Wer­bung

Alary bekräftigte Pläne für einen Börsengang in diesem Jahr. Der Zeitpunkt hänge auch von den Marktbedingungen ab. Geplant sei dann eine Doppelnotierung in Paris und Frankfurt.

KNDS ist Hersteller von Waffensystemen wie dem Kampfpanzer Leopard 2 und der Panzerhaubitze 2000. Das Unternehmen entstand durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung.

Alary sagte, KNDS wolle ein auf Landsysteme spezialisiertes Unternehmen bleiben und ziele auf die souveräne Versorgung der Streitkräfte europäischer Verbündeter und Partner. Derzeit nutzen 24 europäische Streitkräfte KNDS-Waffensysteme./cn/DP/he