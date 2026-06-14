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Panzerprojekt

KNDS-Aktie: Capint-Kampfpanzer präsentiert

15.06.26 20:13 Uhr
KNDS-Aktie: Capint als neues Kampfpanzer-Konzept | finanzen.net

Der Rüstungskonzern KNDS hat einen neuen Kampfpanzer präsentiert, der Frankreichs Leclerc-Panzer ablösen kann, noch bevor das deutsch-französische Panzerprojekt MGCS in die Umsetzung geht.

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Der Capint-Kampfpanzer sei ein französisches Projekt, das darauf abziele, die Fähigkeiten der französischen Armee im Bereich der Kampfpanzer zu stärken und den Weg für das MGCS-Projekt zu ebnen, teilte KNDS bei der Vorstellung des Panzers auf der Rüstungsmesse Eurosatory bei Paris mit.

Nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs FCAS gibt es Sorge, dass das gemeinsame Panzerprojekt MGCS ebenfalls in die Brüche gehen könnte. Das Projekt MGCS (Main Ground Combat System) zielt darauf ab, bis 2040 die Kampfpanzer Leopard 2 und Leclerc durch ein plattformübergreifendes Bodenkampfsystem zu ersetzen.

Frankreich benötigt Zwischenlösung

Frankreichs Verteidigungsministerin Catherine Vautrin begründete das Interesse an einer Zwischenlösung mit den Verzögerungen beim MGCS-Projekt. "Der Panzer der Zukunft hat sich um zehn Jahre verzögert. Wir können nicht so lange warten", sagte Vautrin der Zeitung "Les Échos". Gearbeitet werde an einem Zwischenmodell. "Es wird ein neu konzipierter Panzer mit hoher Vernetzung sein. Diese Arbeiten sind im Militärprogrammgesetz verankert und werden daraus finanziert."

Das Unternehmen KNDS war aus der Fusion des deutschen Panzerherstellers Krauss-Maffei Wegmann und des staatlichen französischen Unternehmens Nexter hervorgegangen.

Als Zwischenlösung bis zum Start des MGCS hatten die von deutscher Seite beteiligten Unternehmen Rheinmetall und KNDS Deutschland ebenfalls bereits die Entwicklung eines neuen Kampfpanzers angeschoben, der von der Militärfachpresse inoffiziell als "Leopard 3" betitelt wird.

/evs/DP/men

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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