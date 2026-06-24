DAX 24.831 -0,3%ESt50 6.231 -0,8%MSCI World 4.808 -1,0%Top 10 Crypto 8,25 -2,2%Nas 25.520 -1,4%Bitcoin 55.911 +0,1%Euro 1,1438 ±0,0%Öl 88,1 +4,6%Gold 4.011 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Papaya Growth Opportunity A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Papaya Growth Opportunity A präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Papaya Growth Opportunity A Aktie News

Werbung

Papaya Growth Opportunity A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Papaya Growth Opportunity A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.