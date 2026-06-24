Papaya Growth Opportunity A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

18.07.26 06:35 Uhr

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Papaya Growth Opportunity A präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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