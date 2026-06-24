Papaya Growth Opportunity A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Papaya Growth Opportunity A präsentierte am 17.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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