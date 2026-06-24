Papaya Growth Opportunity A legte Quartalsergebnis vor

18.07.26 06:35 Uhr

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Papaya Growth Opportunity A hat sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Papaya Growth Opportunity A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Papaya Growth Opportunity A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung