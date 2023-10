Papst fordert Freilassung aller Geiseln im Gazastreifen

ROM (dpa-AFX) - Papst Franziskus hat von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas die Freilassung aller in den Gazastreifen verschleppten Geiseln verlangt. "Ich fordere nachdrücklich, dass keine Kinder, Kranken, ältere Menschen, Frauen und keinerlei Zivilisten Opfer des Konflikts werden", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in seinem Sonntagsgebet auf dem Petersplatz in Rom. Mit Blick auf die erwartete israelische Bodenoffensive fügte er hinzu: "Wichtig ist es, in Gaza humanitäre Korridore einzurichten und die gesamte Bevölkerung zu retten."

Die Hamas hält in dem Küstenstreifen am Mittelmeer mehr als 150 Geiseln gefangen, die sie bei ihrem Großangriff aus Israel verschleppt hat. Darunter sind auch mehrere Israelis, die zusätzlich die Staatsbürgerschaft anderer Staaten haben, und Deutsche. Der Papst mahnte zugleich, das Leid der Menschen in der Ukraine nicht zu vergessen. Russland führt seit bald 20 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland. "Es ist genug", sagte der Papst. "Krieg bedeuten immer Scheitern, immer."/cs/DP/he