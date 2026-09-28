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Papst hält Europa-Rede in Metz

LOURDES (dpa-AFX) - Mit einem Besuch in Metz unweit der deutsch-französischen Grenze beendet Papst Leo XIV. an diesem Montag seinen viertägigen Frankreich-Besuch. In der Stadt will er eine Europa-Rede halten. Dazu hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch andere europäische Staats- und Regierungschefs eingeladen.

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Am Nachmittag steht in der Kathedrale von Metz ein Gottesdienst auf dem Programm. Die Stadt in Lothringen ist durch den früheren französischen Außenminister Robert Schuman (1886-1963) bekannt, der in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg die Grundlagen für die heutige EU legte. Schuman ist in Metz begraben. Es gibt Initiativen, damit der Papst den Politiker heiligspricht.

Leo hält sich seit Freitag in Frankreich auf, zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken im vergangenen Jahr. An einem großen Gottesdienst in Paris nahmen am Samstag 800.000 Menschen teil. Im Wallfahrtsort Lourdes kamen am Sonntag 150.000 Teilnehmer zu einer Messe unter freiem Himmel zusammen./cs/DP/he

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