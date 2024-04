Papst nimmt an G7-Gipfel teil

ROM (dpa-AFX) - Papst Franziskus wird in diesem Jahr als Gast am G7-Gipfel großer westlicher Industrienationen Mitte Juni in Italien teilnehmen. Dies kündigte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Freitag in Rom an.

Die Siebenergruppe besteht aus den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Meloni führt in diesem Jahr den Vorsitz. Der Gipfel ist vom 13. bis 15. Juni in einem Luxushotel in der süditalienischen Region Apulien./cs/DP/ngu