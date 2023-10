Papst zu neuem Gaza-Krieg: 'Brüder, hört auf!'

ROM (dpa-AFX) - Papst Franziskus hat nach zwei Wochen neuem Gaza-Krieg an alle Seiten appelliert, die Waffen schweigen zu lassen. "Brüder, hört auf! Hört auf!", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in seinem Sonntagsgebet auf dem Petersplatz. "Jeder Krieg in der Welt ist eine Niederlage. Jeder Krieg zerstört die menschliche Brüderlichkeit." Ausdrücklich bezog er sich damit auch auf den Konflikt in der Ukraine, den er als "Martyrium" bezeichnete. Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert inzwischen bereits 20 Monate.

Abermals forderte Franziskus von der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auch die Freilassung aller Geiseln. Zudem äußerte er sich besorgt über die "schwierige humanitäre Lage" im Gazastreifen. Die Hamas hält in dem Küstenstreifen am Mittelmeer nach israelischen Angaben mindestens 212 Geiseln gefangen, die sie seit ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober verschleppt hat. Hunderttausende Palästinenser sind in Erwartung einer israelischen Bodenoffensive inzwischen in den Süden geflohen./cs/DP/he