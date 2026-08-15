Parabilis Medicines legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Parabilis Medicines hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,360 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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