Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 64,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 17,78 USD gegenüber -327,890 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Parabolic Technologies A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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