Parabolic Technologies A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Parabolic Technologies A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 17,78 USD gegenüber -327,890 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 64,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 2,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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