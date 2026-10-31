Paradox Interactive AB stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

31.10.26 06:35 Uhr

Paradox Interactive AB stellte am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,21 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,880 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 456,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net