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Paradoxon der KI-Rally

Die neue KI-Aktienmacht an der Börse: Warum Hardware-Giganten wie AMD und Micron Palantir abhängen

11.05.26 08:49 Uhr
Wall Street rotiert: Warum NASDAQ-Anleger plötzlich aus der Palantir-Aktie raus und in Chip-Aktien rein gehen | finanzen.net

Die letzte Handelswoche zeigte eine deutliche Rotation innerhalb des KI-Sektors: Während Palantir Gewinnmitnahmen verkraften musste, profitierten Halbleiterwerte immens.

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• Bewertungsdruck bremst Palantir:
• Hardware-Rallye treibt Halbleiter:
• Rotation der Investoren

Die letzte Handelswoche offenbarte eine tiefe Kluft innerhalb der Technologiebranche. Während der Software-Pionier Palantir an der NASDAQ eine schwache 5-Tages-Performance von -5,6 Prozent hinnehmen musste, feierten die Hardware-Schwergewichte eine beispiellose Kursparty. Angeführt von AMD mit einem Plus von 33,28 Prozent, gefolgt von Intel mit +30,42 Prozent und Micron mit einem Zuwachs von 29,55 Prozent, verschoben sich die Gewichte am Markt deutlich. Diese Divergenz überrascht besonders deshalb, weil Palantir in dieser Woche überzeugende Zahlen abgeliefert hatte - für ein Quartal, das Analysten als das stärkste der Unternehmensgeschichte bezeichneten.

Die Last der Perfektion bei Palantir

Dass die Palantir-Aktie trotz einer fast verdoppelten Wachstumsrate und einer angehobenen Jahresprognose unter Druck geriet, ist primär auf die exorbitante Erwartungshaltung des Marktes zurückzuführen. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis im hohen zweistelligen Bereich war das Papier bereits so hoch bewertet, dass selbst exzellente Zahlen keine neuen Käufergruppen mehr mobilisieren konnten. Professionelle Akteure nutzten die positiven Schlagzeilen stattdessen für einen koordinierten Ausstieg, da die fundamentale Bewertung der Aktie inzwischen weit über den historischen Durchschnitten von Software-as-a-Service-Unternehmen liegt.

Physische Knappheit als Kurstreiber für Chip-Werte

Im krassen Gegensatz zur "luftigen" Bewertung der Software-Werte standen unlängst greifbare Fakten in der Halbleiterindustrie. Micron Technology löste eine Kaufwelle aus, nachdem bekannt wurde, dass die gesamten Produktionskapazitäten für High Bandwidth Memory (HBM) - die kritische Komponente für KI-Server - bis Ende des Jahres 2026 vollständig ausverkauft sind. Diese physische Verknappung signalisiert den Anlegern eine garantierte Umsatzplanung und eine enorme Preismacht, was zu massiven Kursziel-Anhebungen durch Wall-Street-Analysten führte.

Intels Comeback und die Rolle der Infrastruktur

Zusätzlichen Auftrieb erhielt der Sektor durch Intel, das durch strategische Kooperationen und einen unerwartet hohen Gewinn pro Aktie den Status des Turnaround-Kandidaten endgültig ablegte. Die Marktdynamik zeigte deutlich, dass Investoren derzeit die "Schaufelverkäufer" des KI-Goldrauschs gegenüber den Anbietern der Software-Anwendungen bevorzugen. Während Palantir erst noch beweisen muss, dass die hohen Wachstumsraten dauerhaft die Multiplikatoren rechtfertigen, wird die Chip-Branche von einem faktischen Auftragsboom getragen, der durch den massiven Ausbau globaler Rechenzentren untermauert wird.

Strategische Abwägung für das Portfolio

Die aktuelle Divergenz zwingt Anleger zu einer Neubewertung ihrer Gewichtung zwischen KI-Infrastruktur und KI-Anwendungen. Während die Chip-Produzenten durch volle Auftragsbücher kurzfristig besser gegen Bewertungseinbrüche geschützt scheinen, bleibt die Software-Seite ein klassisches Hochrisiko-Szenario mit Potenzial für hohe Volatilität. Wer im Tech-Bereich aktiv ist, steht vor der Entscheidung, ob er auf die bereits stark gelaufenen Hardware-Werte setzt oder Rücksetzer bei Software-Titeln wie Palantir für einen Einstieg unterhalb der bisherigen Höchstbewertungen nutzt. Zudem rücken spezialisierte ETFs, die beide Sektoren abdecken, verstärkt als Instrument zur Risikostreuung in den Fokus, um der sektoralen Umschichtung innerhalb des Technologie-Segments zu begegnen.

Im nachbörslichen US-Handel zeigt sich die AMD-Aktie mit einem Plus von 1,32 Prozent auf 461,20 Euro. Auch Micron legt um 1,41 Prozent auf 757,35 US-Dollar zu. Palantir hingegen steckt Verluste von 0,51 Prozent auf 137,10 US-Dollar ein.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com

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