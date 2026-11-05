Parag Milk Foods gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

05.11.26 06:35 Uhr

Parag Milk Foods äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 3,36 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Parag Milk Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 3,83 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Parag Milk Foods im vergangenen Quartal 12,41 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Parag Milk Foods 10,08 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net