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Paramount einig mit klagenden Bundesstaaten zu Warner-Kauf

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LOS ANGELES (dpa-AFX) - Der Hollywood-Konzern Paramount (Paramount Skydance) hat eine zentrale Hürde für die Übernahme des Rivalen Warner Brothers (Warner Bros Discovery) ausgeräumt. Paramount einigte sich mit US-Bundesstaaten, die den über 110 Milliarden Dollar schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten, wie der kalifornische Generalstaatsanwalt Rob Bonta mitteilte./so/DP/nas

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