Pareto Bank ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

Pareto Bank ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 506,1 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 573,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde auf 0,19 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,13 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Pareto Bank ASA hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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