Parex Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Parex Resources hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 149,26 Prozent auf 547,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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