Parex Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

08.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 149,26 Prozent auf 547,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 219,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Parex Resources hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Parex Resources

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Parex Resources

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung