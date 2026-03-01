DAX23.866 +2,0%Est505.793 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 +3,1%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.597 +2,8%Euro1,1636 +0,1%Öl93,13 +3,7%Gold5.183 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, NIO, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Apple Aktie leichter: Verbände weisen Kompromiss zu Anti-Tracking-Abfrage zurück Apple Aktie leichter: Verbände weisen Kompromiss zu Anti-Tracking-Abfrage zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Paris zu Notölreserven: 'Alle Optionen auf dem Tisch'

10.03.26 12:55 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - In der Diskussion um eine Freigabe von nationalen Ölreserven wegen des Iran-Kriegs will Frankreich weitere Gespräche mit Partnerländern führen. "Alle Optionen sind auf dem Tisch", sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Roland Lescure. "Wir sind bereit." Das Ganze sei aber ein Prozess, noch liefen die Gespräche. Am Nachmittag sollen die Energieminister der G7-Länder zu einer Schalte zusammen kommen. Auch die Internationale Energieagentur IEA wird vertreten sein.

Wer­bung

Bereits gestern hatten sich die G7-Finanzminister zusammengesetzt, um über das Thema zu beraten. Eine Entscheidung fiel dabei noch nicht. Lescure betonte, man sei bereit, alle notwendigen Mittel zu nutzen, um sicherzustellen, dass der Ölmarkt sich stabilisiere. Auch wolle man, dass der zuletzt stark gestiegene Preis an der Zapfsäule sinke.

Der französische Finanz- und Wirtschaftsressortchef versicherte aber auch: Weder in Frankreich noch in Europa noch in den USA gebe es die Gefahr von Ölknappheit. Ziel sei es, dass etwa in Asien, wo die Versorgungslage angespannt ist, durch mehr zirkulierendes Öl der Markt entlastet wird. Ihre strategischen Ölreserven geben Volkswirtschaften jeweils in Krisensituationen frei, um den Ölmarkt zu stabilisieren oder auf Versorgungsengpässe zu reagieren. Zu diesem Mittel wird selten gegriffen./rbo/DP/stw